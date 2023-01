Optreden metalband Deströyer 666 gecanceld na commotie rondom fascistische en racistische uitingen

Update Beroering over optreden fascisti­sche metalband Deströyer 666 bij Baroeg: ‘Ook onvrede bij personeel’

Een aankomend optreden van metalband Deströyer 666 bij het Rotterdamse poppodium Baroeg zorgt op sociale media voor beroering. De band staat bekend om zijn fascistische en racistische uitingen. Ook binnen Baroeg is er onvrede over de komst van de band. GroenLinks-raadslid Judith Bokhove wil uitleg van burgemeester en wethouders over het geboekte optreden.

29 januari