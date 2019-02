Opvallend: veganistisch restaurant krijgt naam van een dier

Marnix Benschop wordt de chef-kok van het restaurant, dat volgende week woensdag de deuren opent. De Rotterdammer is geen onbekende bij foodies: hij zette eerder de Biergarten, Suicide Club en Ayla op de kaart en liep stage bij Noma in Kopenhagen en werkte op Katendrecht bij De Matroos en het Meisje. De eigenaren zijn Noël Deelen, Uriah Arnhem en Issam Yagoub, die inspiratie voor hun formule opdeden in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Excelleren

Dumbo is niet alleen een knipoog naar het speelse, lichtvoetige karakter van het Dinsey-olifantje. Het is ook een afkorting van een hip stadsdeel in New York: Down Under the Manhattan Bridge Overpass, oftewel Dumbo. Na luxe hamburgertenten en Vietnamese foodzaakjes lijken veganistische en vegetarische restaurants de nieuwe trend in de Rotterdamse horeca.