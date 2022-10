Oranje-dames strijden voor een plek in kwartfinale WK volleybal: ‘Vol Ahoy kan Oranje er doorheen slepen’

Het WK volleybal voor vrouwen strijkt vanaf dinsdag neer in Rotterdam. In Ahoy gaan de Oranje-dames strijden voor een plek in de kwartfinale. Toernooidirecteur Manon Flier (38) legt uit.

Het WK volleybal is al even bezig, maar komt nu pas in Rotterdam, hoe zit dat?

,,We beginnen aan de tweede fase. Er is al gespeeld in Apeldoorn en Arnhem en in Polen. Er zijn nog zestien ploegen over. De helft daarvan speelt deze week in Rotterdam.”

Vanavond is het Nederland-Argentinië in Ahoy, zijn daar nog kaarten voor?

,,Jazeker, voor de wedstrijden van Oranje zijn er nog wel tickets te krijgen. Dat kan op volleybal.nl/wkvolleybal. In Ahoy kunnen 10.000 mensen meekijken.”

Een WK of EK spelen, als oud-speelster weet jij wat dat is.

,,Ik heb vijf keer een WK gespeeld. In Ahoy hebben we met Oranje in 2015 de finale van het EK gespeeld, helaas verloren. Ik weet wat een vol Ahoy met een ploeg kan doen. Het zou mooi zijn als Rotterdam Oranje erdoorheen kan slepen.”

Wat merkt de stad van het WK ?

,,We hebben maandag de vlaggen opgehangen op de Vlaggenparade aan de Boompjes. Verder zijn er promotieactiviteiten in de stad, met mascotte Spike, we delen wijkpakketten uit aan sportbuurtwerkers, er zijn clinics voor studenten. Ook is er aandacht voor e-sports.”

Op wie moeten we bij Oranje letten ?

,,Dan zeg ik Anne Buijs, de aanvoerder van de ploeg. Zij neemt het team op sleeptouw.”

Wat zijn eigenlijk de kansen van Nederland?

,,Het wordt een flink karwei om bij de laatste acht te komen, maar je hebt altijd kans. Ook tegen Argentinië, China, Brazilië en Japan liggen er mogelijkheden.”

Wat is de droomfinale van de toernooidirecteur?

,,Dat is Nederland-Polen, maar ik denk eerlijk gezegd dat Servië-Italië realistischer is...”

Het WK volleybal is tot en met zondag 9 oktober in Ahoy in Rotterdam, de finale is op zaterdag 15 oktober in Apeldoorn.

Volledig scherm Manon Flier, toernooidirecteur van het WK volleybal dat deze week ook in Rotterdam is. De Oranje-vrouwen spelen vier keer in Ahoy. © Henri van der Beek

