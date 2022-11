Oranje is nog maar door naar knock-outfase of er zijn al plannen voor een huldiging in Rotterdam

Het Nederlands elftal heeft de knock-outfase van het WK nog maar net bereikt of er worden al plannen gemaakt om de huldiging van Oranje in Rotterdam te houden. De Rotterdamse VVD wil de spelers op de Coolsingel huldigen, mochten zij in Qatar wereldkampioen worden.

Het is nog even afwachten of Oranje überhaupt de voorrondes overleeft. Al is daar volgens de lokale partij geen twijfel over mogelijk. De VVD heeft er zelfs het volste vertrouwen in dat het Nederlands elftal op 18 december de wereldtitel binnensleept. Er wordt al gedacht aan een heuse huldiging op de Coolsingel.

Feest tegoed

De partij is van mening dat Rotterdam de meest logische locatie is. ‘Het feit dat Feyenoord momenteel de ranglijst van de Eredivisie aanvoert, onderstreept nogmaals dat Rotterdam de voetbalhoofdstad van Nederland is. Bovendien hebben de Rotterdammers nog een groot feest tegoed, omdat het songfestival van 2021 niet groots gevierd kon worden vanwege alle coronamaatregelen’, laat de VVD weten.

Dat is volgens de lokale partij niet de enige reden om de spelers op deze plek in het zonnetje te zetten. Oranje wist zich namelijk in Rotterdam te kwalificeren voor het WK én bondscoach Louis van Gaal heeft in zijn jonge jaren lange tijd voor Sparta Rotterdam gespeeld.

