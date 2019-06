Organisatie De Verre Bergen pompt 24,5 miljoen euro in nieuw stadion Feyenoord

Stichting De Verre Bergen investeert in sociaal maatschappelijke programma’s in Rotterdam. Directeur Roelof Prins van Stichting De Verre Bergen: ,,Er zijn kinderen die praktisch naast het stadion wonen, maar nooit een wedstrijd bezoeken. Wij willen dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben en die wonen op Zuid de mogelijkheid krijgen de sfeer in het Feyenoordstadion te proeven. Net zoals ons bussenprogramma Buzz010, de Kinderfaculteit in Pendrecht en de Bouwkeet in Bospolder-Tussendijken draagt dit programma niet alleen bij aan een bredere ontwikkeling, maar vooral ook aan een fijnere jeugd. Gegeven de lange looptijd gaan we ervan uit dat op langere termijn dit programma met het nieuwe Stadion Feijenoord een bijdrage levert aan saamhorigheid in de stad, verschillen verkleint en integratie bevordert.”



Hoe de zitplaatsen in Vak van Zuid precies worden verdeeld, is nog niet bekend. ,,We zullen hier nadere mededelingen over doen, wanneer alle details bekend zijn ”, zegt Prins.