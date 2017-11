Organisatie Debatnacht ziet geen aanleiding Van Jole te weren

Het congres- en debatcentrum is vrijdagavond 8 december het decor van verschillende debatten. Eentje daarvan heeft als stelling 'Feminisme kan niet zonder mannen'. Het programmaonderdeel wordt georganiseerd door Joop.nl, de VARA-website waarvan Van Jole hoofdredacteur is. Hij leidt het debat, waaraan onder andere de linkse activiste en schrijfster Anne Fleur Dekker deelneemt.

Aantijgingen

Volgens Hans Kennepohl van de Debatnacht is er binnen de organisatie wel gesproken over de kwestie-Van Jole. ,,We hebben kennis genomen van de berichten die over hem in de media zijn verschenen. Onze conclusie: de aantijgingen zijn niet van dien aard om hem tot persona non grata te verklaren. Het bewuste debat wordt bovendien georganiseerd door Joop, niet door ons.''