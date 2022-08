Organisatoren eerste landgoedfair in Nieuwerkerk hopen op duizend bezoekers: ‘Sfeer en gezelligheid’

Zuidplas verbijs­terd over onaangekon­dig­de opvang vluchtelin­gen: ‘Dit vraagt om een stevig gesprek’

Verbaasd en verbijsterd zijn de reacties van de politiek in de gemeente Zuidplas op de onaangekondigde vluchtelingenopvang in het Van der Valkhotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Sinds 18 juli verblijven daar 42 vluchtelingen zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte was gesteld.

21 augustus