Orkestdirecteur wilde praten over vriendschap met Poetin, maar dirigent nam telefoon niet meer op: ‘Dit doet pijn'

Of met de bekende dirigent goed gesproken is over het conflict in Oekraïne? Er zijn eigenlijk nauwelijks gesprekken geweest, vertelt de orkestdirecteur. ,,Ik heb Gergiev maandagavond laat aan de telefoon gehad. We hadden hem eerder al gevraagd naar zijn standpunt, zonder reactie. Ik heb hem een paar minuten gesproken. Hij zei van alles, zonder in te gaan op de vraag die we hem gesteld hadden. Ik zei: we moeten het nog hebben over dit probleem. Toen had hij geen tijd meer. Hij zou me de volgende dag terugbellen, maar dat is nooit gebeurd. Ik heb hem continu geprobeerd te bereiken, maar dat is niet gelukt. Toen konden we niet anders meer.’’