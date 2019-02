B. had vorig jaar februari een afspraak met de Rotterdamse tiener. Orlando kwam naar het vissersbootje van Roy B. op de plas De Blauwe Loper in Ypenburg. Daarna verdween hij en werd hij acht dagen later dood gevonden in hetzelfde water. B. heeft bij de politie verklaard dat hij Orlando na de afspraak spartelend in het destijds ijskoude water heeft gezien en hem bewust niet heeft geholpen.