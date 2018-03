Orlando was op in beslag genomen vissersbootje

Het opvallende vaartuig is van een 27-jarige wijkbewoner die nog bij zijn ouders woont. Hij bouwde het bootje, dat van alle gemakken is voorzien, enkele jaren geleden met een vismaat. Het lag de avond van de zoekactie achter de huizen aan het water, maar werd de nacht nadat Orlando was gevonden, door de politie naar een aanlegsteiger in de plas gesleept om het door forensisch rechercheurs te laten onderzoeken.



Opvallend is dat het pontonbootje na dat onderzoek is teruggebracht naar de vrij toegankelijke ligplaats in de woonwijk en daar enkele dagen heeft gelegen voordat het werd verzegeld. Dat de toegang nu met politiestickers is afgeplakt heeft, volgens de politie, te maken met het feit dat het vaartuig in beslag is genomen voor eventueel later gebruik in de reconstructie.