Oud-agent Jackson is dragqueen Ruby Rouge en binnenkort zie je hem ook op tv

Online aangifte van geboorte in Capelle loopt storm: in half jaar tijd 500 ‘digitale’ kindjes erbij

De mogelijkheden om je baby digitaal aan te geven, is in Capelle aan den IJssel een groot succes. Sinds augustus kunnen ouders van wie hun spruit in het IJsselland Ziekenhuis ter wereld is gekomen dit op deze makkelijke manier melden. Tussen het startmoment en december kwamen er 500 ‘digitale’ kindjes bij, ofwel 67 procent van het totaal.

5 januari