Oud brood naar de eenden? Vanaf 1 juli mag het niet meer in Rotterdam

Een stuk oud brood voeren aan de eendjes of je laatste frietjes aan de duiven op het plein geven? Vanaf vrijdag 1 juli mag dat officieel niet meer in Rotterdam. Dan gaat het verbod op het voeren van stadsdieren in. Wie het tóch doet, kan een boete van 100 euro riskeren.