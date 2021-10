Oud-journalist Aad Wagenaar (82) overleden

Wagenaar gold als een getalenteerd schrijver van vooral langere verhalen. Hij was een groot kenner van Suriname en beide Wereldoorlogen. Over het bombardement van 14 mei schreef hij in 1970 het standaardwerk Rotterdam mei ‘40. Wagenaar, geboren in 1939, was opgegroeid in de puinhopen van die gebombardeerde stad.

In 1994 achterhaalde hij de naam van het meisje dat in een iconisch fragment van zeven seconden was te zien in een film over kamp Westerbork. Zij stond in de smalle opening van een treinwagon naar Auschwitz. Het bleek geen joods maar een Sinti-meisje: Settela. Deze zoektocht werd voor de VPRO verfilmd door Cherry Duyns. Met zijn collega Paul van Beckum van de Haagsche Courant kreeg Wagenaar in 1990 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor een reeks artikelen over de Nederlandse adel.