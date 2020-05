Oud-journalist Hans Coolegem (75) overleden

Mysterie rond ‘oorlogsfo­to’ in Kralingen: wie is het meisje tussen het puin?

17:48 Het is zo’n mysterie dat om een oplossing schreeuwt: wie was het meisje dat op deze foto poseert tussen het puin van het bombardement in - vermoedelijk - de Speelmanstraat in Rotterdam-Kralingen? Het plaatje moet rond augustus 1940 zijn gemaakt door fotograaf Lex de Herder en is in het bezit van het Stadsarchief Rotterdam dat, ondanks diepgaand onderzoek, nooit achter haar identiteit is gekomen. ,,Wisten we het maar’’, zegt Engelien de Ruijter van het team Archieven en Collecties.