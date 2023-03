Oud-Mathenesse en het Witte Dorp maakten Klimaatrap

Oproep: welke overleden geliefde verdient een mooi portret in deze krant?

Er werd vroeger wel gezegd dat ieder mens minstens tweemaal in zijn leven in de krant stond: bij zijn of haar geboorte en nog een keer bij zijn of haar overlijden. Die ‘tweemaal’ doet echter lang niet altijd recht aan wat iemand in zijn leven heeft gedaan of meegemaakt. Soms verdient iemand postuum nogmaals aandacht.