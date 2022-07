Oud-minister na onderzoek: ‘Rotterdam-Zuid wordt niet gemiddeld’

interviewHet is onwaarschijnlijk dat Rotterdam-Zuid over tien jaar op het gemiddelde niveau van de vier grote steden zit. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zou die doelstelling moeten loslaten.

Dat zegt oud-minister Martin van Rijn, die uitgebreid onderzoek deed naar de effecten van de eerste tien jaar NPRZ, het langlopende programma om de situatie in Rotterdam-Zuid te verbeteren. De zuidoever van de stad kampt met armoede, veel slechte huizen en nog altijd met een relatief hoge (jeugd)werkloosheid. Doel van het Nationaal Programma is dat Zuid in twintig jaar op het gemiddelde van de G4 moet komen op het gebied van wonen, werk en onderwijs.

,,Ik denk niet dat je nog moet zeggen: we willen naar het gemiddelde van de G4”, zegt Van Rijn in een interview met het AD (zie onder). ,,De mensen die in Zuid wonen, zijn niet ‘gemiddeld G4'. Je moet ook naar de context van de wijken kijken als je de resultaten wilt beoordelen. Je kunt puur naar de cijfers kijken, maar ik vind het veel belangrijker dat mensen na verloop van tijd zeggen: ik merk het verschil.”

Quote Je moet niet naar dat gemiddelde streven, maar naar wat mensen in de wijken graag beter willen Martin van Rijn, Oud-minister die onderzoek deed naar de effecten van het NPRZ

Dat betekent niet dat het NPRZ de ambities moet verlagen, benadrukt Van Rijn. Op bijvoorbeeld de aanpak van slechte woningen en de aandacht voor kinderen tot vier jaar mag de ambitie juist omhoog, stelt de oud-minister. ,,Je moet niet naar dat gemiddelde streven, maar naar wat mensen in de wijken graag beter willen. Dáár gaat het om.”

Van Rijn stelt in zijn rapport vast dat het NPRZ na tien jaar nog volop leeft, en met evenveel energie en toewijding als bij het begin. Een prestatie op zich, stelt Van Rijn, die ook vindt dat er aansprekende resultaten zijn geboekt op het gebied van wonen, werk en onderwijs. Maar hij concludeert ook dat een deel van de resultaten broos bleek, zoals tijdens de coronacrisis bleek met het aantal inwoners in de bijstand of de cito-resultaten van basisschoolleerlingen.

Toch is hij ronduit positief over het NPRZ, en over voorman Marco Pastors. ,,De allergrootste verdienste is dat hier blijvende aandacht is voor al die problemen die hier spelen. Dat is de enorme uitdaging die men hier is aangegaan en waar je alleen maar waardering voor kunt hebben.”

Lees hier het hele interview met Van Rijn, die een half jaar lang onderzoek deed naar de effecten van het NPRZ:

Wat is de impact van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid? Oud-minister Martin van Rijn deed er uitgebreid onderzoek naar. ‘Een marathon hoef je niet te winnen. Het is al heel wat als je 'm uitloopt.’