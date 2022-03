Oud-topambtenaar wordt verkenner, Leefbaar Rotterdam ‘blij met voortvarende start’

,,Ons voorstel om Jäger aan te stellen als verkenner is unaniem aangenomen", zei Simons na afloop van het overleg. ,,Ik ben heel blij dat we zo'n voortvarende start kunnen maken.” Jäger was decennialang actief voor de gemeente Rotterdam. Zijn laatste functie was directeur stadsontwikkeling. Hij gaat nu in overleg met alle lijsttrekkers van de gekozen partijen, om de voorkeuren voor coalitievorming in kaart te brengen. Over twee weken moet hij verslag uitbrengen.