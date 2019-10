Oud-toparts van Erasmus MC sluisde miljoenen weg, ontdook belasting en krijgt nu 15 maanden cel

Toen het Luxemburgse bankgeheim werd opgeheven ging S. in 2013 drie keer naar Luxemburg. Hij smokkelde het geld mee naar huis door het in het reservewiel van zijn auto te verstoppen. Later werd in zijn huis in de mechanische ventilatie in zijn bezemkast 750.000 euro gevonden. Ook gaf hij zijn kinderen geld, die het namens hem op de bank zette.