Oud-topman Vestia Erik Staal heeft het allemaal fout gedaan: ‘Ik heb spijt tot in al mijn vezels’

Politie: Vrouw niet misbruikt in Capelle

16:27 De politie heeft vandaag laten weten dat er vrijdagavond op de P.C. Boutenssingel in Capelle aan den IJssel geen sprake is geweest van een zedenmisdrijf. Zaterdag meldde de politie nog dat er daar een vrouw door een onbekende man van haar fiets zou zijn getrokken en vervolgens was misbruikt.