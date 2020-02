Oude jazzkelder vol bijzondere smaaksensaties: ‘Wie binnenkomt, kan even een gevoel van ongemak hebben’

Het aftellen is begonnen: nog 100 dagen tot finale van songfesti­val

11:41 Het grote aftellen is begonnen. Vandaag is het nog exact 100 dagen tot de ‘grande finale’ van het Eurovisie Songfestival op 16 mei en dat wordt in Rotterdam grootscheeps aangekondigd. Op Rotterdam Ahoy en op het KPN-gebouw, pal naast de Erasmusbrug. ,,Nog 100 dagen, oftewel 2400 uur, oftewel 144.000 minuten en dan zeggen we Hello Europe! tegen miljoenen mensen’’, vertelt Ahoy-directeur Jolanda Jansen.