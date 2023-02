Oude Shell-baas signeert in Rotterdam en niet iedereen is daar blij mee: ‘Hij leeft in een bubbel’

Bij deze beroepen blijven de baankansen in regio Rotterdam groot, ook als personeels­te­kor­ten afnemen

Wie werk zoekt, kan nu op veel plekken terecht. Door de krappe arbeidsmarkt (werkgevers vinden in zo’n situatie moeilijk personeel) hebben werknemers veel keuze uit vacatures. Maar dat is niet altijd en overal het geval. Het UWV heeft daarom beroepen in regio Rijnmond in kaart gebracht waar, ook wanneer de personeelstekorten afnemen, volop kansen liggen.