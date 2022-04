Oude tennishal is nu een hippe padelclub: ‘Je hebt deze nieuwe sport zo onder de knie’

Rotterdam van toen Geen wolkenkrab­bers, maar hijskranen in 1939. Alleen de klinkers zijn nog hetzelfde

Vandaag strijken we neer in vooroorlogs Rotterdam. Vanaf de Parkkade kijken we op Katendrecht en de Maashaven in 1939. Destijds torenden er geen wolkenkrabbers, maar kranen van havenbedrijven boven de horizon uit. Maar wat nog wel net zo is als vroeger: die klinkers op de Parkkade liggen er nog steeds.

