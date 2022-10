Oudere vrouw gewond na vermoedelijke overval

Artiest Lazaros Lamprou toont vleugje Arjen Robben bij Excelsior: ‘Voelt als een opluchting’

Met zijn eerste goal sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden groeide Lazaros Lamprou zaterdagavond tegen NEC uit tot goudhaantje. De aanvaller van Excelsior is blij dat hij terug is in de eredivisie. ,,Ik heb dit honderden keren op de training gedaan, dus gelukkig lukte het nu ook in de wedstrijd.”

11 oktober