Ouderen belanden in ziekenhuis na slikken verkeerde pillen, medicatie-app voorkomt dat

Ook 70 jaar ná De Ramp gaat de strijd tegen het water door: ‘Dat is de prijs die we moeten betalen’

Dijkgraaf Jan Bonjer (65) van Waterschap Hollandse Delta was nog niet geboren toen grote delen van Zuid-West-Nederland ten prooi vielen aan de ontembare golven van de Noordzee. Een ongekend drama dat vele gezinnen in diepe rouw dompelde, maar ons ook met de neus op de feiten drukte. Want om herhaling te voorkomen, moesten de dijken worden opgehoogd, zeearmen afgesloten, keringen gebouwd. Maar is dat - zeventig jaar na dato - nog voldoende?

23 januari