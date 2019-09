Ouderen boos over alcoholverbod gemeente: ‘Het advocaatje van Aadje blijft’

Deze kinderen in Rotterdam-Zuid gaan 10 uur extra per week naar school: ‘Dit is keihard nodig’

19:03 Nu de scholen weer zijn begonnen, gaan op 31 basisscholen in Rotterdam-Zuid de langere lestijden van start. Leerlingen gaan vanaf dit schooljaar 10 uur per week extra naar school, zodat kinderen uit achterstandswijken op school meekrijgen wat ze thuis niet leren, is het idee. Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) luidde vandaag op Sterrenschool de Globetrotter de aanpak in.