Ouderen Rotterdam zijn betutteling zat

lezersbrievenVeel lezers reageren op een opiniestuk van Leefbaar-gemeenteraadslid Caroline Aafjes-van Aalst, die stelt dat Rotterdam moet ophouden ouderen te betuttelen. Ook de laagvliegoefeningen van defensie in de Hoeksche Waard, de metrolijn naar Hoek van Holland en de plannen voor vakantiehuisjes in de Krimpenerwaard houden lezers bezig.

Vakantiehuisjes Krimpenerwaard

Jaren hebben we erover gedaan om dit natuurgebied op te bouwen en nu uit naam van het toerisme een vakantiepark? Uit naam van het geld, dat is de ware reden. Als dit door zou gaan, dan wordt het gebied gereduceerd tot een stukje excuusgroen waar we af en toe uitgelaten mogen worden. Ik weet waar ik het over heb, ik wandel er gemiddeld drie à vier keer per week.

M.Peeters

Krimpen aan den IJssel

Militaire oefeningen Hoeksche Waard

Gelukkig zijn er mensen die filmpjes opsturen van de helikopteroefeningen. Zo kunnen wij goed zien wat een paniek dit veroorzaakt bij de paarden en de reeën. Ongelooflijk wat een dierenleed hier wordt veroorzaakt. Kan defensie nou echt geen ander gebied vinden om te oefenen?

Poul Scholten

Spijkenisse

Betuttelen ouderen

Wat ben ik het eens met het opinieartikel van mevr. Aafjes. In de Lombarde, een 55 plusflat van SOR, hebben wij erg genoten van alle activiteiten. Onderlinge contacten worden nu erg gemist. Na de coronaperiode zijn er veel nieuwe bewoners gekomen. Voorheen werden zij uitgenodigd om met andere bewoners kennis te maken en hieruit ontstonden ook vriendschappen. Het begint weer een beetje te lopen, maar het is nog erg beperkt en niet zoals wij het graag zouden zien.

J. Hulsebos

Rotterdam

Pontje Rozenburg

Ik denk dat ze gewoon een ander bedrijf in moeten schakelen. Als ze Blue Amigo nu uit de shit willen halen, dan zou dat erg dom zijn. Die pont komt op deze manier nooit meer terug. Misschien is dat nou precies waar ze op uit zijn. Zodra die tunnel klaar is, is er ineens geen ruimte meer voor onze pont. Bizar dit. We werden en worden nog steeds als onbelangrijk gezien hier in Rozenburg. Als zich iets dergelijks bij de Coolsingel afspeelde, was het allang opgelost!

I. Bijl

Rozenburg

Metro Hoek van Holland

Ik moet wel lachen als er nu weer in het AD staat dat de metro naar strand Hoek van Holland over twee weken al rijdt. Dat moet natuurlijk EINDELIJK zijn. Hoeveel jaar is dit na de eerste planning die er ooit werd gemaakt? Het gaat om een bestaande spoorlijn met stations en een klein nieuw stukje doortrekken naar het strand. Eerst was het bestaande stuk steeds niet veilig, terwijl de metro richting Nesselande ook over autowegen rijdt en daar toch ook beveiliging is. Die had zo gekopieerd kunnen worden. Voor burgers een onbegrijpelijke vertraging en financiële overschrijding.

Ad Swinkels

Rotterdam

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.