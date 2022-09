Ouderenzorg kan het niet meer alleen: iedereen moet gaan meehelpen

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam zijn een actie begonnen om de personele nood in de thuiszorg en verpleeghuizen én de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen. Ze kunnen het niet meer alleen. Hun oproep: ‘Samen doen is het nieuwe zorgen’.

Het gaat om een publiekscampagne die vandaag is begonnen. ,,Alleen samen kunnen en moeten we tot oplossingen komen voor de zorg voor morgen”, laat Conforte weten, de branchevereniging van aanbieders van verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg in de Rotterdamse regio.

Aanleiding om nu aan de bel te trekken is de blijvende druk op de ouderenzorg. ,,Die neemt explosief toe en zal de komende jaren alleen maar verder groeien.” Al over tien jaar is één op de vijf Rotterdammers 65-plus. ,,De vraag is dus: krijgen ouderen straks nog de zorg die zij nodig hebben? En’’, maakt Conforte het persoonlijk, ,,krijgen we later zelf de zorg die we wensen?”

Quote Er is geen tijd te verliezen. Ieders inzet is nodig vanwege de uitdagin­gen en vraagstuk­ken die er zijn in de zorg Hendrik Jan van den Berg, Bestuursvoorzitter Lelie Zorggroep

Hendrik Jan van den Berg constateert als topman van Lelie zorggroep dat ‘als we niets doen, de zorg zal vastlopen’. Zijns inziens moet in de regio iedereen - van buurvrouw tot zorgwethouder - aan de bak om dat te voorkomen. ,,Er is geen tijd te verliezen. Ieders inzet is nodig vanwege de uitdagingen en vraagstukken die er in de zorg zijn.”

