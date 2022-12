Ouders die niet meer op Trevvel willen wachten, krijgen geld om zelf ritten te organiseren

Wie gebruikmaakt van de nieuwe regeling, krijgt 5 euro per zelf georganiseerde rit. Ouders die meer dan 13 kilometer moeten rijden (heen en terug) krijgen een vergoeding van 38 cent per kilometer. ,,We hopen dat we daarmee iets meer ruimte creëren en de problemen weer iets kleiner worden”, zegt wethouder Ronald Buijt. ,,Het zal de problemen echt niet in één keer oplossen. Maar hopelijk levert het wel een bijdrage.” De regeling gaat in op 9 januari.

Al sinds de zomer spelen grote problemen bij het leerlingenvervoer. Het regende na de schoolvakantie klachten van ouders die moesten toezien hoe hun kinderen niet werden opgehaald, te laat op school kwamen of zelfs urenlang kwijt waren. In september werden drastische maatregelen genomen om de problemen te lijf te gaan: zo werden meer kinderen per busje vervoerd, en konden andere gebruikers van Trevvel (zoals ouderen) geen rit meer boeken tijdens de spits voor niet dringende ritten.

Volgens Buijt hebben die maatregelen effect, maar zijn de problemen nog lang niet opgelost. ,,Het gaat langzaam de goede kant op.” De gemeente heeft getroffen ouders vorige week een brief gestuurd om excuses aan te bieden voor de problemen. Buijt: ,,.Eerder werden klachten alleen genoteerd, maar nu koppelen we de klachten terug aan mensen en bellen we na. Maar we willen natuurlijk naar een situatie waarin het gewoon weer goed gaat. Ik hoop dat we in het nieuwe schooljaar weer een acceptabele situatie hebben.”

