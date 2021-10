Ouders van vier jonge kinderen waren doelwit van aanslag op huis, nu zijn ze zelf ook opgepakt

ik zeg je Als kind wist Luke (17) al dat hij bakker zou worden: ‘Ik maak brood waar ik trots op ben’

11:40 Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Luke Baas uit Maassluis bakt ze dagelijks met plezier bruin: „Ambachtelijk brood is heerlijk, maar ook een frikandelbroodje gaat er altijd in!”