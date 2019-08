Ouders verdacht van poging moord op pasgeboren baby

Autismecen­trum lekt 450 mailadres­sen: ‘Excuses voor menselijke fout’

20:07 Sarr Autisme Rotterdam heeft vanmorgen per ongeluk een mail over de aanstaande verhuizing verstuurd waarbij het e-mailadres van alle 450 ontvangers te zien was. Dit datalek is door het centrum gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,We hebben ook alle ontvangers direct een mail gestuurd met onze excuses.’’