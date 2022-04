Outsiderkunst, buisframe en mooie herinneringen in het huis van Frits (67) en Jacqueline (66)

Na jarenlang in de Alexanderpolder te hebben gewoond, is voor Frits de cirkel rond. Hij is weer terug in de buurt van zijn kinderjaren. ,,Toen onze kinderen opgroeiden, was zo’n doorzonwoning met tuin in de Alexanderpolder ideaal”, vertelt Frits. ,,Toen zij de deur uitgingen, hadden we behoefte aan meer reuring.”