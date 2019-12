Ov-reizigers uitzinnig: Ronnie Flex neemt clip op in de metro

De rapper, die eigenlijk Ronell Plasschaert heet, nam in de ondergrondse samen met zijn broertje ADF Samski een video op bij het nummer Tot We Vallen. Als alles volgens plan verloopt, gaat de clip aanstaande donderdag al in première. Het is de eerste keer dat de twee Plasschaerts samen een nummer opnamen.

Flex is niet de eerste artiest die een videoclip schiet in de Rotterdamse metro. De leden van de Haagse rockformatie Golden Earring hadden in 1984 de primeur toen ze daar een filmpje schoten bij hun hit When the lady smiles. De Nederlandstalige band Hausmagger deed het in 2009 nog eens dunnetjes over met Man in de metro.