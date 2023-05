Over een jaar kun je surfen in deze gracht: voorbereidingen in volle gang

Het gaat gebeuren: eerste damwand voor surfsensa­tie RiF010 gaat de grond in

Wie nog steeds niet gelooft dat het toekomstige golfspektakel RiF010 in Rotterdam er nu echt aankomt, moet maar een kijkje gaan nemen bij de Steigersgracht, pal naast de Markthal. Want de nu nog alleen door de wind opgezweepte waterpartij is omzoomd door hekken, als teken dat het werk aan de attractie aanstonds van start gaat. ‘De komende maanden gaat hier van alles gebeuren.’