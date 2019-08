'Over tien jaar moet de hele stad weten wat cigköfte is'

Je neemt een blaadje ijsbergsla, legt er een handgedraaid bolletje cigköfte op, besprenkelt het met een paar druppels citroensap en maakt het vervolgens af met wat blaadjes koriander en munt plus een scheut granaatappelsaus. En klaar is je snack. ,,Zo wordt het in Turkije al decennia gegeten bij bruiloften en verjaardagen'', zegt Bekir Atalan, terwijl hij het hapje in een keer naar binnen schuift. ,,Anders blijft het aan mijn snor hangen, haha.''

Quote Het is heel gezond en niet alleen vegeta­risch, maar ook veganis­tisch Bekir Atalan

In Cigköfte aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid, de eerste zaak die Atalan tien jaar geleden begon, heeft het klassieke gerecht een vegetarische twist gekregen. Het rauwe gehakt werd verruild voor een zelfgemaakt mengsel van bulgur (tarwekorrels), knoflook, selderij, tomatenpuree en achttien verschillende kruiden. ,,Het is heel gezond en niet alleen vegetarisch, maar ook veganistisch.''

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bekir Atalan: ,,Het is gezond en niet alleen vegetarisch, maar ook veganistisch.'' © Sanne Donders

Als hapje alleen wordt cigköfte (spreek uit: tsjikufte) al lang niet meer geserveerd. In de langste winkelstraat van Zuid wordt het vooral met tomaat en komkommer in een wrap gerold en als lunch of avondeten geserveerd. Het liefste met een bekertje ayran, de typische Turkse zoute yoghurtdrank.

Toen Bekir en zijn vrouw Gulay, expediteur en ambtenaar van beroep, de Turkse keten Cigköfte naar Nederland haalden, werden ze voor gek verklaard. ,,Mijn vader zei: 'Dat gaat hier nooit lopen'.'' En daar leek het ook even op, want de eerste Turkse franchise van Europa had een maandenlange aanloop nodig. ,,Mensen dachten in het begin dat we rauw vlees serveerden. Dat durfden ze niet te eten.''

Inmiddels wordt in de kelder aan de Beijerlandselaan iedere morgen een grote hoeveelheid van het bulgurmengsel gemaakt voor zijn zes andere zaken: drie in Rotterdam (Schiedamseweg, Zwart Janstraat en Zuidplein), een in Dordrecht en een in Arnhem. ,,Want daar woont ook familie.'' Ook levert Atalan cigköfte aan restaurants, festivals en bruiloften.

Markthal

In oktober opent hij een nieuwe zaak in de Markthal, waarmee hij meer bekendheid voor zijn gerecht hoopt te krijgen. ,,Cigköfte blijft een moeilijke naam. Ik hoopt dat over tien jaar de hele stad weet wat het is.''

De geboren Rotterdammer verwacht veel van de A-locatie, hoopt erna zelfs nog een eethuisje te openen in het centrum van Rotterdam. ,,De laatste winkel die we openden, zit op het Zuidplein. Sinds we daar zitten, hebben we een heel nieuw publiek aangeboord. Ik verwacht dat dat in de Markthal ook gaat gebeuren. Daar komen veel toeristen die wel in zijn voor iets wat ze nog niet kennen.''