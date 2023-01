Overal betaald parkeren in Rotterdam? ‘Mensen hebben het al moeilijk en dan komt dit er bovenop!’

de kwestieHoe lost Rotterdam het probleem van betaald parkeren op? En de overlast die er sinds de uitbreiding van betaald parkeren op Zuid ontstond in ander delen van de stad, het zogenoemde ‘waterbedeffect’. Betaald parkeren is juist bedoeld om autogebruik in de stad te ontmoedigen. Tegelijkertijd levert parkeren de stad miljoenen euro extra inkomsten op. Wij vroegen U, de lezer, naar uw mening: ‘Dit is een geldkwestie. De gemeente wil meer geld en dit is een verkeerde manier om geld binnen te halen.’

Als één ding bewoners wel bezig houdt, dan is dat parkeren, zo blijkt uit de tientallen reacties op onze oproep. En zeker als het gaat om betaald parkeren, of de overlast van parkerende automobilisten. Vooral de gemeente Rotterdam krijgt van de meeste reageerders een fikse sneer, omdat het nieuwe beleid vooral gezien wordt als methode om extra geld binnen te harken.

Winstmodel

Zoë Neck (Rotterdam): De kosten voor betaald parkeren gaan in mijn geval van 1800 naar 2300 euro per jaar en op zondag niet meer onbetaald parkeren. Dit omdat er schijnbaar veel auto’s in de straat staan die niet ‘gekoppeld’ zijn aan een woning in de buurt. Dit is puur een winstmodel voor de gemeente, want het is nog steeds druk met auto’s en ik ben per kwartaal ook nog eens 50 euro kwijt aan dagkaarten voor mijn visite.

Nathalie Montfoort (Rotterdam): In Blijdorp waar ik eerst woonde, bleef het een puinhoop met een parkeervergunning. Gewoon te veel auto’s en te weinig plek. Dat ze dit ver in Rotterdam Zuid invoeren, slaat nergens op.

Volledig scherm Parkeren in Rotterdam Pendrecht werd ondanks bezwaren van bewoners toch betaald. © Frank de Roo

Wouter Vastenhout (Rotterdam): Prima. Ik kan sinds de invoering weer vlak bij mijn woning parkeren in plaats van een paar straten verderop. Of alles vrij parkeren of alles betaald parkeren, anders wordt het een zooitje.

Pieter van Egmond (Rotterdam): Ruimte is schaars in de stad. De vraag is dan sowieso of al het blik er wel in moet. Misschien moet die ruimte wel gebruikt worden voor iets anders. Meer stoep, park of speelgelegenheid. Een eerste stap is de ruimte niet gratis weg te geven aan iedereen die 10m2 claimt. Dus ja, betaald parkeren.

Quote Belache­lijk, zeker in wijken waar men toch al net het hoofd boven water kan houden is dit niet te doen. Diana Berkhout

Bram Telders (Rotterdam): Voor bezitters van een seizoenkaart voor het Kasteel in Spangen wordt het steeds moeilijker om het Kasteel te bereiken. In heel Spangen geldt betaald parkeren tot 23.00 uur! Nu ook Lijn 8 misschien wordt opgeheven, wordt het dus lopen vanaf het Marconiplein. Voor de vele op leeftijd zijnde bezoekers niet zo handig! Dit kan nooit het doel geweest zijn van het betaald parkeren in Spangen.

Diana Berkhout (Zalmplaat-Rotterdam): Belachelijk, zeker in wijken waar men toch al net het hoofd boven water kan houden, is dit niet te doen. Zorg voor voldoende parkeerruimte zodat men niet klakkeloos de auto parkeert. En voor het stadscentrum overal betalen. Hou het daarbij.

Jolanda Ommering (Rotterdam): Ook bij ons is er totaal geen parkeerprobleem ondanks een winkelcentrum in de buurt. Maar we moeten wel gaan betalen voor parkeren. Naar mijn idee alleen maar een besluit om geld binnen te harken. Mensen hebben het al moeilijk.

Waterbedeffect

Jos Daams (Kerkdriel): De gemeente wil meer geld en dit is een verkeerde manier om geld binnen te halen. In veel wijken of straten zijn geen parkeerproblemen en die komen er nu dus wel. Rotterdam wil autogebruik/bezit ontmoedigen, maar een auto is vaak nodig voor werk, familiebezoek, kinderen naar school of sportclub brengen. En hoogbouw in de ruit betekent ook meer auto’s. Leg meer parkeerplaatsen aan waar nodig.

J. Kroon (Rotterdam): Als het betaald parkeren weer afgeschaft wordt, hoeven de mensen ook niet meer te zoeken naar een parkeerplek, maar alleen de gemeente wordt er dan niet wijzer van. Iedereen een vast bedrag aan de gemeente betalen en is dat euvel ook opgelost. Hoeven er ook geen scanwagens te zijn, dat scheelt ook weer geld.

