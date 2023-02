Overleden man in Rotterdamse woning aangetroffen, aanwezige die politie alarmeerde aangehouden

De politie heeft woensdag een overleden man aangetroffen in een flatwoning in de Rotterdamse wijk Ommoord. Het gaat om de bewoner van het pand aan de Dawesweg. Een andere man, die in de woning was en het overlijden meldde, is aangehouden.