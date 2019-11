Overval op klaarlichte dag bij Esso-tankstation: jongens van 13 en 18 jaar opgepakt

Nieuw-Zeelandse krant: pak de trein naar Rotterdam als je in Amsterdam bent

16:28 Ben je in Amsterdam? Ga dan maar een dagje naar Rotterdam, raadt de Nieuw-Zeelandse dagkrant Herald haar lezers aan. ‘Met 15 miljoen bezoekers per jaar mag Amsterdam dan op de bucket list staan, maar het is nou niet bepaald een geheime parel. Pak in ieder geval de trein naar havenstad Rotterdam.’