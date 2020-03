Overval op klaarlichte dag: moeder vastgebonden in bijzijn van 2-jarig dochtertje

De Gouden Pollepel De Dodo is terug in de Rotterdam­se binnenstad, als een ontluiken­de paradijsvo­gel

17:00 ‘De dodo is niet dood, hij is springlevend’ is de leus van deze grote nieuwe zaak aan de Karel Doormanstraat in Rotterdam. Ik zou daar aan toe willen voegen: deze vogel is uniek en heeft lef.