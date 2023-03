Overvaller (15) bedreigt personeel snackbar in Rotterdam-Zuid met een nepvuurwapen

Met video Orkun Kökcü ontevreden na remise in Polen: ‘We waren niet aan het lachen in de kleedkamer’

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League-ontmoeting tussen Sjachtar Donetsk en Feyenoord eindigde in een 1-1-gelijkspel. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü gaf aan dat hij niet blij is met het resultaat, maar nog altijd vol vertrouwen is om de kwartfinaleplek in de return in de Kuip veilig te stellen.