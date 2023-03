Overvaller (17) bedreigt personeel snackbar in Rotterdam-Zuid met een nepvuurwapen

Rechter gelooft 14-jarige meisje over betaalde seks met hotelgast: anderhalf jaar celstraf

De 31-jarige Rida C. ontkende zelf bij hoog en laag dat hij geld verdiende aan de betaalde seks van een 14-jarig meisje in een Rotterdams hotel. Maar de rechtbank gelooft haar kant van het verhaal. De Leidenaar wordt veroordeeld tot anderhalf jaar cel, ook omdat hij als volwassen man zelf seks had met het jonge slachtoffer.