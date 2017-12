Overvaller geeft pinautomaat middelvinger na geringe buit

De politie heeft de hulp ingeroepen van het tv-programma Opsporing Verzocht in de hoop twee woningovervallers te kunnen ontmaskeren. De mannen die bivakmutsen droegen, sloegen toe op zondagavond 15 oktober aan de Sperwerlaan in Vlaardingen-Holy. Het slachtoffer is een 70-jarige weduwe.

Die avond had de vrouw rond half twaalf vlak voor het slapen gaan de tuindeur op een kier gezet om haar kat binnen te laten. Ze ging nog even naar het toilet en toen ze daar van af kwam stormden de overvallers haar benedenwoning van de flat binnen. Ze wilden geld en sieraden. De hond van de vrouw viel fel uit naar het ongewenste bezoek en wilde de mannen bijten. Het dier kreeg een paar flinke schoppen en werd in een andere kamer opgesloten.

Het was de overvallers te doen om geld en toen het slachtoffer aangaf dat ze dat niet had, pakten ze haar bankpas af en dwongen haar de pincode te zeggen. Eén van de daders ging daarop naar een pinautomaat in het nabij gelegen winkelcentrum De Loper, maar kreeg vanwege het geringe banksaldo van de vrouw slechts 100 euro uit de muur. Balend van de geringe buit stak de dader zijn middelvinger op voor de camera van de automaat.

De andere gezochte man bleef bij de vrouw, bond haar handen vast met tiewraps en trok de ringen van haar vingers. ,,Dat waren ook ringen van mijn man’’, vertelde het slachtoffer gisteravond in het programma. ,,Die is er niet meer. Op de dag dat we zouden trouwen heb ik hem naar de begraafplaats gebracht.’’

De gewelddadige overval heeft de vrouw een trauma bezorgd. Ze durft nog steeds niet te slapen zonder het licht aan. ,,Gewoon schofterig’’, zei de woordvoerder van de politie in Opsporing Verzocht.