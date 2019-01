Overvallers Coop Ridderkerk van 15 en 16 opgepakt, verdachten maken deel uit van bende

Loos alarm in Kralingen: geen bom in de grond, maar een afsluiter

18:29 Specialisten van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) werden vanmiddag in de Kralingse wijk De Esch opgetrommeld om onderzoek te doen naar een voorwerp dat tijdens graafwerkzaamheden was aangetroffen. Gezien de vorm van het object, werd even gedacht aan een bom. Loos alarm, zo bleek. ,,Mogelijk is het een afsluiter van de riolering‘’, stelt een woordvoerster van de Rotterdamse politie.