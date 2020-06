Overvallers dreigen vingers van vrouw (61) af te snijden: ‘Dan ga jij wel praten’

Oproep om massaal te plunderen in Rotterdam verspreid via sociale media

20:45 Jongeren worden via Snapchat opgeroepen om zaterdag te plunderen in Rotterdam. Dat blijkt uit berichten die inmiddels ook op andere sociale media worden gedeeld. De bedoeling is om rond 16.00 uur massaal bij Rotterdam Centraal Station te verzamelen, gehuld in zwarte kleding.