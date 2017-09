Overvallers met vuurwapen delen klap uit

De twee stapten rond tien uur de winkel binnen en dreigden met een vuurwapen. Nadat ze een klap uitdeelden vluchtten zij weg met hun buit. Ze droegen donker gekleurde kleding. De politie zette zo snel mogelijk de omgeving af en hield een half uur later twee verdachten aan in de buurt die op het signalement van de overvallers leken. Onderzoek moet uitwijzen of zij daadwerkelijk de overval op hun geweten hebben.