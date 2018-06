Overvallers richtten vuurwapen op 9-jarig meisje

NVWA: 'Rotterdam­se Markthal zo goed als muizenvrij'

14:10 De muizenoverlast in de Markthal is aanzienlijk verminderd. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een recente inspectie in de Rotterdamse koopkathedraal. ,,Het muizenprobleem is nog niet helemaal verdwenen, maar de overlast is nu zeer beperkt’’, meldt een woordvoerster.