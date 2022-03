Overvallers slaan vaker toe: ‘Alles is weer open, dus je kunt het geld weer gemakkelijker uitgeven’

Een mes trekken in een viswinkel. Met een hamer met grof geweld het glas in een tankstation onder handen nemen. En vooral dreigen met een vuurwapen -waarbij niet te zien of het echt is of nep. In een telefoonzaak, in een snackbar, in een buurtsuper werd zo om geld gevraagd. In Rotterdam, maar ook elders in de regio in onder meer Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht. ,,Een vuurwapen schrikt het meeste af en het is niet zo ingewikkeld om aan te komen. Vaak is het echt alleen bedoeld om mee te dreigen en is het niet eens doorgeladen,” zegt criminoloog Jasper van der Kemp.