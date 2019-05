Paar duizend volt kookt oprukkende duizendknoop tot moes

Graafschap-Spar­ta te zien op groot scherm in Het Kasteel

17:30 Fans van Sparta kunnen de beslissende wedstrijd van de nacompetitiefinale in Doetinchem tegen De Graafschap morgenavond volgen op een groot scherm in Het Kasteel. Dit gebeurt in de Jupiler Lounge van het Sparta Stadion. Er zijn 300 kaarten beschikbaar.