Paar seconden voor dodelijke crash krijgt chauffeur foto via WhatsApp: ‘Had telefoon net weggelegd’

Minder gespuug in het ov door dreiging met reisverbod

28 oktober Het aantal spuugincidenten in de Rotterdamse metro, tram en bus is flink afgenomen sinds eind juni coronaspugers op een reisverbod voor het ov kunnen rekenen. Sinds de lockdown in maart heeft vervoersbedrijf RET in totaal 34 spuugincidenten genoteerd. Daarvan vonden er 25 plaats tot en met 27 juni, de overige negen na de uitbreiding van het ov-verbod op spugen.