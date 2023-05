Paard schrikt van vuurwerk op de Meent: agente valt en raakt gewond

31-jarige Vlaardin­ger aangehou­den in Spijkenis­se na inrijden op een agent

Een 31-jarige man uit Vlaardingen is vrijdagavond op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse aangehouden nadat hij tijdens een politiecontrole op een agent probeerde in te rijden. De agent raakte hier niet bij gewond. Bij de man werden verdovende middelen aangetroffen.