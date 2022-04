Paaslunch in De Kuip voor mantelzorgers van dementerenden: ‘Willen hen verbinden’

Jullie willen mantelzorgers in het middelpunt zetten... is dat letterlijk in het midden van het stadion?

,,Nee, ze staan niet op de middenstip, maar wel in het middelpunt van het VIP-restaurant van het stadion. Daar worden ze op feestelijke wijze ontvangen en krijgen ze een driegangenlunch voorgeschoteld. Vervolgens is er een bingo, waarbij ze prijzen kunnen winnen, zoals een gesigneerd Feyenoordshirt. Clubicoon Ben Wijnstekers is erbij en zal een praatje houden.’’

Waarom hebben jullie voor De Kuip gekozen?

,,Het is voor de gasten erg leuk om een keer in het stadion te zijn en op die manier met KPN-collega’s aan tafel te zitten. We hebben de lunches jarenlang in bedrijfsrestaurants van KPN-kantoren georganiseerd, maar de afgelopen drie jaar hebben we het in stadions gedaan. Het is een mooie plek met uitstraling voor iedereen. Vaak maken de gasten ook foto’s voor het stadion of op de tribune.’’

Jullie organiseren deze lunches dus al langer?

,,Ja, we organiseren jaarlijks de lunches voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en nu dus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Het zijn normaal kerstlunches, maar vanwege het coronavirus hebben we ze dit jaar verschoven naar Pasen. We organiseren veertien paaslunches bij eredivisie clubs. We zijn twee weken terug ook bij Sparta geweest.’’

Wat willen jullie bereiken met deze lunches?

,,Eenzaamheid is in Nederland een steeds groter wordend probleem bij veel doelgroepen. Deze mantelzorgers zijn vaak zo’n 40 uur per week bezig om te zorgen voor hun partner. Daardoor hebben ze vaak minder contact. Met de lunches willen wij hen uit de sleur halen en verbinden. Uit de reacties blijkt dat dit veel betekent voor deze mensen, veel meer dan we ons kunnen voorstellen.’’

Volledig scherm De mantelzorgers van mensen met dementie worden tijdens de paaslunch in het middelpunt gezet. © KPN Mooiste Contact Fonds

